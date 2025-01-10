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Сторонники лидера венесуэльской оппозиции Марии Мачадо заявили о ее похищении

Сторонники лидера венесуэльской оппозиции Марии Мачадо заявили о ее похищении

Сторонники самого влиятельного лидера оппозиции Венесуэлы Марии Корины Мачадо заявили, что она была похищена на улицах Каракаса представителями власти после того, как тайно покинула свое укрытие, чтобы возглавить масштабный протест против президента Николаса Мадуро.

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