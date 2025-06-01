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В Ростовской области нашли ферму, где быки "дали" почти 6 тонн молока

В Ростовской области нашли ферму, где быки "дали" почти 6 тонн молока

Антисоветчики любят рассказывать про, якобы, массово сфальсифицированную статистику в СССР. Хотя пара известных случаев, например таких, как рязанское дело или хлопковое являются скорее исключением, чем правилом.

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