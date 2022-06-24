Программа фестиваля ´Венок дружбы´ в Бобруйске.

Мероприятия начнутся с 23 июня.23 июня• 17.00-17.30, Бобруйский художественный музей, улица Горького, 28 - презентация выставки художественных голограмм ´Голография 2022.
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