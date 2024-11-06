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Высший дипломатический пилотаж Лаврова: Как "дело чести" может лишить Турцию БРИКС

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Комментарии
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Модест
Двужопый султан нам не друг и никогда им не будет. Нехрен делать им в БРИКС, пусть дальше зелебобу в попку целуют, может их в ЕС возьмут - лизать старую жопу фондерляйн.
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23 час.
ОЛ
Ольга Левенкова
очень согласна с автором по поводу анкары,люди без совести и чести
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14 час.
Юрий Кушнарев
кому нужен этот высший пилотаж в нынешних условиях? Допилотировались уже в т.н. СНГ,ОДКБ и пр. Сказали бы чётко и безапелляционнно: или вы помогаете нацистам и вы не в БРИКСе и жрите помидоры сами,или включите голову.
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5 час.

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