Высший дипломатический пилотаж Лаврова: Как "дело чести" может лишить Турцию БРИКС

Модест Двужопый султан нам не друг и никогда им не будет. Нехрен делать им в БРИКС, пусть дальше зелебобу в попку целуют, может их в ЕС возьмут - лизать старую жопу фондерляйн.

ОЛ Ольга Левенкова очень согласна с автором по поводу анкары,люди без совести и чести