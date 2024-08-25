В Курск доставлена вторая партия гуманитарной помощи из Татарстана

В Курскую область доставлена вторая партия гуманитарной помощи из Татарстана. Сейчас проводится выгрузка двух фур, сообщили в Департаменте по реагированию на ЧС центрального аппарата Российского Красного Креста.
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