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Комплекс по переработке отходов в Кашире реконструируют к августу

Комплекс по переработке отходов в Кашире реконструируют к августу

Строители приступили к реконструкции комплекса по переработке отходов в Кашире. В рамках работ на КПО модернизируют существующие очистные сооружения фильтрата и системы дегазации с последующей рекультивацией объекта размещения отходов.

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