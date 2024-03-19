Комплекс по переработке отходов в Кашире реконструируют к августу

Строители приступили к реконструкции комплекса по переработке отходов в Кашире. В рамках работ на КПО модернизируют существующие очистные сооружения фильтрата и системы дегазации с последующей рекультивацией объекта размещения отходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии