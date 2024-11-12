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Стоимость мандаринов в Москве выросла на 25% в ноябре 2024 года

Стоимость мандаринов в Москве выросла на 25% в ноябре 2024 года

В начале ноября 2024 года стоимость мандаринов в Москве увеличилась на 25% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, согласно информации от аналитического центра «Чек индекс», входящего в состав компании «Платформа ОФД».

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