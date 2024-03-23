Таджикистан опроверг причастность своих граждан к теракту в «Крокус Сити Холле»

Знает собака чьё мясо съела!!!! Но они не белые и не пушистые, а бородатые террористы. И не пора ли этих бородачей начать обстреливать!!!

Александр Свитайло

На границе с Украиной в брянских лесах и были задержаны трое граждан Таджикистана и один гражданин с российским паспортом, которые расстреливали женщин и детей в Крокусе((( Это: — Насридинов Махмадрасул 37 лет. — Исмонов Ривожидин 51 год. — Сафолзода Шохинджонн 21 год. — Назаров Рустам 29 лет. И что, это фейк???