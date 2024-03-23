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Таджикистан опроверг причастность своих граждан к теракту в «Крокус Сити Холле»

Таджикистан опроверг причастность своих граждан к теракту в «Крокус Сити Холле»

В Дущанбе назвали информацию фейком. МИД Таджикистана выступил с официальным обращением в связи с распространением в интернете информации якобы о причастности граждан страны к теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

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Комментарии
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В
Владимир
Знает собака чьё мясо съела!!!! Но они не белые и не пушистые, а бородатые террористы. И не пора ли этих бородачей начать обстреливать!!!
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19 час.
Сергей Рубцов
Эти твари будут уничтожены и я этому безмерно рад!!!!)))))))
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18 час.
Александр Свитайло
На границе с Украиной в брянских лесах и были задержаны трое граждан Таджикистана и один гражданин с российским паспортом, которые расстреливали женщин и детей в Крокусе((( Это: — Насридинов Махмадрасул 37 лет. — Исмонов Ривожидин 51 год. — Сафолзода Шохинджонн 21 год. — Назаров Рустам 29 лет. И что, это фейк???
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17 час.

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