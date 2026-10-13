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Культуромания

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Луганский драмтеатр показал в Красноярске лирическую комедию «Старший сын»

Луганский драмтеатр показал в Красноярске лирическую комедию «Старший сын»

Луганский республиканский академический русский драматический театр имени П.Б. Луспекаева привез в Красноярск лирическую комедию «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова.

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