ХАМАС назвал условия для своего разоружения

Палестинское радикальное движение ХАМАС подчеркнуло, что вопрос его разоружения зависит от выполнения Израилем всех пунктов соглашения и связан, в частности, с полным выводом войск из сектора Газа и прекращением израильских атак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии