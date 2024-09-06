Алиев перекрыл Штатам доступ в Закавказье и Среднюю Азию

«Второго фронта» против России не будет, Баку делает резкий разворот в сторону Москвы и Тегерана После того, как помощник Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков сообщил, что Азербайджан решил исключить вопрос прокладки так называемого Зангезурского коридора из договора с Арменией «с целью добиться прорыва в переговорах по заключению с ней мира», стало ясно, что реализация проекта «Срединного коридора» в варианте Китай-Казахстан-Азербайджан-Армения-Турция откладывается на неопределенное время.