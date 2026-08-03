Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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Собянин рассказал, какие награды получили юные москвичи в Пекине

Московские школьники представили на выставке модель синхротрона для наглядного изучения работы ускорителей частиц и систему подводной навигации для автономных аппаратов, действующую без GPS и внешних сигналов.

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