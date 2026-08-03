Собянин рассказал, какие награды получили юные москвичи в Пекине

Московские школьники представили на выставке модель синхротрона для наглядного изучения работы ускорителей частиц и систему подводной навигации для автономных аппаратов, действующую без GPS и внешних сигналов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии