«Дача Хрущева» стала объектом атаки США

Управляемые из Вашингтона НКО пытались организовать беспорядки в Сухуме под лозунгом «распродажи Родины» @ кадр из видео Tекст: Евгений Крутиков За скандалом вокруг передачи России «дачи Хрущева» и ряда других объектов в Абхазии стоят неправительственные организации, финансируемые Соединенными Штатами.
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