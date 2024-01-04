«Дача Хрущева» стала объектом атаки США

Управляемые из Вашингтона НКО пытались организовать беспорядки в Сухуме под лозунгом «распродажи Родины» @ кадр из видео Tекст: Евгений Крутиков За скандалом вокруг передачи России «дачи Хрущева» и ряда других объектов в Абхазии стоят неправительственные организации, финансируемые Соединенными Штатами.