БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Малк
    Просто эти пресловутые "главы диаспор" привыкли, что они в регионах "пуп Земли", потому как башляют всем подряд. Как ..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...
  • татьяна кирк
    На всех этих подонков не хватит " бастрыкиных" с "хинштейнов".А мы тут можем писать хоть до второго пришествия.  Меня..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...
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    Странно, что проблему стараются перевести на региональный уровень! Интересно, как законодательно объяснить существова..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...

«Дача Хрущева» стала объектом атаки США

«Дача Хрущева» стала объектом атаки США

Управляемые из Вашингтона НКО пытались организовать беспорядки в Сухуме под лозунгом «распродажи Родины» @ кадр из видео Tекст: Евгений Крутиков За скандалом вокруг передачи России «дачи Хрущева» и ряда других объектов в Абхазии стоят неправительственные организации, финансируемые Соединенными Штатами.

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
У России очень мало террирории!
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