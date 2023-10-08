Сальдо прокомментировал сообщения об убийстве 22 жителей Снигиревки

Не доверять сообщениям об убийствах в сентябре этого года украинскими экстремистами 22 мирных жителей города Снигиревка Херсонской области нет оснований, заявил 8 октября в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.
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