В восьми регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в субботу во многих регионах Украины, сирены звучат в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также в подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей.