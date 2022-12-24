Аргументы недели

98 495 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor laptev
    на фото укуренныйСоветник главы оф...
  • Владимир
    И зачем вести себя как убивцы жирафа? Да еще гордиться этим, раз показывают по рт.Актриса Мария Шук...
  • Россиянин
    А пидосом называть наверное можно.В США слово «амер...

В восьми регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в субботу во многих регионах Украины, сирены звучат в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также в подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх