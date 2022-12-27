РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение по драке в игре со «Спартаком»

Футбол , 27 дек, 11:06 0 Апелляционный комитет оставил в силе решение КДК после драки в матче «Зенит» — «Спартак» КДК РФС ранее принял решение дисквалифицировать трех игроков «Зенита» и трех игроков «Спартака» по итогам массовой драки в конце матча Кубка России Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» на решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по итогам матча заключительного тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России против «Спартака».