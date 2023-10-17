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Игорь Губерман. Загадка ненависти

Игорь Губерман. Загадка ненависти

zar Сто лет конфликта, 6 войн, миллиарды долларов, выброшенных на ветер, сотни тысяч убитых, не считая мальчика, лежащего рядом со мной на скалистом берегу озера Керон в 1982-м.

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Комментарии
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Кошмар
Этот Губерман в армии не служил.
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5 мин.
Ivan
небольшие моноэтнические государства в современном мире невозможно построить, они обязательно будут нарушать права других народов, живущих на этой же или прилегающей территории, Плачевный опыт Израиля, Армении, Украины, Молдовы,  Прибалтийских стран, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана тому доказательство.
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2 мин.
Катерина
Сам-то  понял,  что  написал?  Я  не  знаю что  такое юдофоб,  я  против   уродов-русофобов,  которые  оболванили  окраинцев  и стравили  РУССКИХ с РУССКИМИ.  И  если   учесть,  что   коломойши  своего жидка  в  президенты выдвинули...  и  помогают  ему ,  то  с  чего  я  должна   вас  возлюбить,  сучье  племя?  И  религия  тут  совсем  не  причём.
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2 мин.

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