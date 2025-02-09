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Маск высмеял оставшиеся без финансирования USAID российские и украинские СМИ

Маск высмеял оставшиеся без финансирования USAID российские и украинские СМИ

Миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск высмеял СМИ России и Украины, которые остались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).

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Комментарии
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Е Пронина
пусть и над американскими сми поржет, ведь они такие же &quot;независимые&quot; и определит кто их проплачивает,,,
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16 час.
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