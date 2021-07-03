Происшествия

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Юные жители Владимирской области подготовили творческие поздравления для сотрудников Госавтоинспекции

Во Владимирской области к праздничным поздравлениям сотрудников ГИБДД присоединяются юные жители. В Петушинском районе мальчишки и девчонки записали стихотворное видеопоздравление.

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