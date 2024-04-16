Кологривый после выхода из СИЗО пообещал «хулиганить» только в кино

Актер Никита Кологривый заявил, что после недели в спецприемнике будет «хулиганить» только в кино. Он сказал об этом в интервью с изданием StarHit, подчеркнув, что больше не будет повторять своих прошлых ошибок.
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