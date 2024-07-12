Байден признался в ежедневной наводке американских ракет по территории России

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что власти США на ежедневной основе принимают решения о том, на какое расстояние вглубь территории России позволять Киеву наносить удары с применением американских вооружений.