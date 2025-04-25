25 апреля хунта Зеленского провела очередной теракт против военного руководства России. На этот раз от взрыва погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал Ярослав Москалик, в задачи которого входило планирование военных операций на полях СВО.
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