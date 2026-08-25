В Севастополе учёные создают цифровые модели берегов Херсонеса, чтобы спасти памятники от разрушения

Херсонес Таврический — один из самых известных памятников древности на юге России. Но его береговая линия разрушается с каждым годом: штормы, грунтовые воды, изменение климата — факторов много, и не все из них заметны невооружённым глазом.
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