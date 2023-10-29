В Ижевске рассмотрели проект культурного наследия Ижевского оружейного завода

Ижевск. Удмуртия. На днях в столице республики состоялись мастерские по работе с культурным наследием Ижевского оружейного завода, о чём сообщило Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии