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В Ижевске рассмотрели проект культурного наследия Ижевского оружейного завода

В Ижевске рассмотрели проект культурного наследия Ижевского оружейного завода

Ижевск. Удмуртия. На днях в столице республики состоялись мастерские по работе с культурным наследием Ижевского оружейного завода, о чём сообщило Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии.

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