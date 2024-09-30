В России официально выйдет конкурент Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas по более чем конкурентной цене, как обещает импортёр. Это Bestune T90

Флагманский кроссовер Bestune T90 от концерна FAW должен появиться в продаже на российском рынке в конце октября или начале ноября нынешнего года, о чем пишет «Автостат» со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова.
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