В Самарской области открыли новый распределительный центр компании Х5 Group

В четверг, 25 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в церемонии открытия масштабного распределительного центра известной российской продуктовой компании в логистическом парке "Преображенка 2" Волжского района.
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