Страна и люди
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Страна и люди

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Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне спецоперации

Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне спецоперации

  Освобождены Рубежное и Новоандреевка в ДНР, а также Храповщина в Сумской области. 29-08-2026 12:58   Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне специальной военной операции.

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