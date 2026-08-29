Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне спецоперации

Освобождены Рубежное и Новоандреевка в ДНР, а также Храповщина в Сумской области. 29-08-2026 12:58 Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне специальной военной операции.
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