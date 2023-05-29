Военное обозрение

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Ночью комбинированными ударами ВС РФ поражены военные объекты в Одессе, Киеве, Кременчуге, Винницкой и Хмельницкой областях

Ночью комбинированными ударами ВС РФ поражены военные объекты в Одессе, Киеве, Кременчуге, Винницкой и Хмельницкой областях

В течение ночи по все территории Украины в разное время объявлялась воздушная тревога. Сначала сирены тревоги стали звучать в приднепровских регионах – от Киевской области до оккупированных войсками киевского режима частях Херсонской области.

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