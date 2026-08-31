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«Это не моя в***а»: жизнь в недострое и серьезные проблемы с сердцем. Правда об Александре Устюгове, которую он скрывает»

«Это не моя в***а»: жизнь в недострое и серьезные проблемы с сердцем. Правда об Александре Устюгове, которую он скрывает»

От слесаря-электрика до звезды российского кино — путь Александра Устюгова полон неожиданных поворотов и драматических событий, о которых мало кто знает.

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