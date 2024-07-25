МВД России информирует о принимаемых мерах в отношении иностранцев, которые не владеют русским языком, но имеют соответствующие сертификаты

В соответствии с российским законодательством иностранные граждане при обращении за получением в Российской Федерации миграционных статусов (патент для осуществления трудовой деятельности, разрешение на работу, разрешение на временное проживание, вид на жительство) и приеме в гражданство Российской Федерации обязаны подтвердить владение русским языком.