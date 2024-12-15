Советская «оккупация» Ирана в 1941 году: что это было на самом деле

25 августа 1941 года советские и британские войска начали вторжение в Иран. Хотя в нашей и в западной литературе всячески подчёркивается «мирный» характер введения войск в Иран, но это была полномасштабная военная операция, с жертвами, особенно многочисленными среди гражданского населения.