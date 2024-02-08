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Из Сумской области Украины активно готовят плацдарм против России

Из Сумской области Украины активно готовят плацдарм против России

Украина продолжает активно укреплять свою границу самыми разными способами. Стало известно, что на днях украинские власти ввели запрет на нахождение своих граждан в 5-километровой приграничной с Россией зоне в Сумской области.

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