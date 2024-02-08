Из Сумской области Украины активно готовят плацдарм против России

Украина продолжает активно укреплять свою границу самыми разными способами. Стало известно, что на днях украинские власти ввели запрет на нахождение своих граждан в 5-километровой приграничной с Россией зоне в Сумской области.
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