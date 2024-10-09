Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Верховный суд Бразилии разрешил соцсети X возобновить работу в стране

Верховный суд Бразилии разрешил социальной сети X возобновить работу в стране после того, как медиа-платформа изменила курс и начала выполнять судебные решения, которым ее владелец-миллиардер Илон Маск ранее поклялся не подчиняться, пишет Reuters.

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