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Путин и приглашенные лидеры возложили цветы к могиле Неизвестного солдата

Путин и приглашенные лидеры возложили цветы к могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

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