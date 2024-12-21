В Астраханской области открылся первый «Семейный многофункциональный центр»

В 2024 году наш регион вошел в число участников пилотного проекта Минтруда и соцзащиты РФ и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по созданию «Семейных многофункциональных центров».
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