Комментатор: Норрис и McLaren споткнутся по ходу американского «тройника» McLarenКоманда McLaren может получить серьёзный удар по шансам в чемпионате в ближайшие три недели, за которые пройдут три гонки – в США, Мексике и Бразилии, считает нидерландский журналист и комментатор Формулы 1 Джек Плуидж.