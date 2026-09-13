Недопрезидент Украины Зеленский потребовал срочной встречи с Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Майами, хотя, по сведениям из Кремля, о поездке туда российского лидера вообще еще не было ни мыслей, ни обсуждений Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Тем не менее, Зеленский не смог удержать нервный тик: «Мы должны там быть.