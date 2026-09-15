В комплекте со смартфоном будет письмо о зачислении в Хогвартс и билет на поезд. Появились подробности о Realme 16 Pro Harry Potter Edition

Старт продаж 21 сентября Смартфон Realme 16 Pro Harry Potter Edition показали на официальном изображении, так что теперь мы знаем, как выглядит сам аппарат, а не только его комплектный чемодан.
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