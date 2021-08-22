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Американский журналист осудил российского теннисиста за эпизод с камерой

Американский журналист осудил российского теннисиста за эпизод с камерой

Американский журналист Саймон Камберс раскритиковал российского теннисиста Даниила Медведева после его столкновения с телекамерой в полуфинальной встрече против соотечественника Андрея Рублева на турнире серии "Мастерс" в американском Цинциннати.

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