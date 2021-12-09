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В Кремле рассказали о договоренности Путина и Байдена по НАТО

В Кремле рассказали о договоренности Путина и Байдена по НАТО

Пресс-секретарь президента России подтвердил слова американского лидера. После переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден сообщил о готовящейся встрече представителей России и четырех стран-членов НАТО.

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