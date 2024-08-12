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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Буре о поступлении сына в Суворовское училище: «Он хочет готовить себя к тому, чтобы служить России. Это было непросто, конкурс – больше 10 человек на место»

Ранее Павел Буре-младший (сейчас ему 11 лет) посещал хоккейную секцию ЦСКА. В прошлом году он перестал заниматься хоккеем.

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