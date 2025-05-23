Лариса Гузеева сбежала в Израиль из-за любви (видео)

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева покинула Москву и сейчас находится в Израиле. Ведущая шоу «Давай поженимся!» связалась с поклонниками и опубликовала видео, в котором рассказала о своем местонахождении.
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