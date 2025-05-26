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Царьград

7 021 подписчик

Странно и страшно: 5-летний проект ЦРУ уничтожен за пару минут. Он стоил $20 млн

Странно и страшно: 5-летний проект ЦРУ уничтожен за пару минут. Он стоил $20 млн

Во времена холодной войны обе стороны прибегали к наиболее экстраординарным способам шпионажа: некоторые из них сегодня звучат как небылицы или шутки.

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