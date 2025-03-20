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Политический вестник

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Мэр Львова проговорился: Поляки введут на Западенщину войска. Маневры НАТО станут сигналом к началу войны?

Мэр Львова проговорился: Поляки введут на Западенщину войска. Маневры НАТО станут сигналом к началу войны?

Франко-британский план по отправке "миротворцев" почти завершен. Коалиционные силы из Британии, Франции, Германии, Скандинавских стран, стран Балтии, Румынии и Польши готовы вступить в войну с русскими.

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