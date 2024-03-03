В облцентре почти 100 человек прошли диспансеризацию за один день

Всех желающих узнать больше о своем здоровье принимал смоленский физдиспансер В Смоленске 97 человек прошли диспансеризацию во врачебно-физкультурном диспансере в рамках мероприятия «Всей семьей на диспансеризацию», состоявшегося накануне.
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