В облцентре почти 100 человек прошли диспансеризацию за один день

Всех желающих узнать больше о своем здоровье принимал смоленский физдиспансер В Смоленске 97 человек прошли диспансеризацию во врачебно-физкультурном диспансере в рамках мероприятия «Всей семьей на диспансеризацию», состоявшегося накануне.