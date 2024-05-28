Поздравляем любимого сына, брата, крёстного Панфилова Александра Сергеевича с Днём пограничника! Желаем лёгких и спокойных будней, стремлений к лучшему, веры в себя и уверенности в завтрашнем дне.
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Поздравляем любимого сына, брата, крёстного Панфилова Александра Сергеевича с Днём пограничника! Желаем лёгких и спокойных будней, стремлений к лучшему, веры в себя и уверенности в завтрашнем дне.