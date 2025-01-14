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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Capcom представила геймплейный трейлер Май Ширануи для Street Fighter 6 Сегодня Capcom оп...

Capcom представила геймплейный трейлер Май Ширануи для Street Fighter 6 Сегодня Capcom оп...

Capcom представила геймплейный трейлер Май Ширануи для Street Fighter 6Сегодня Capcom опубликовала первый игровой процесс и дату выхода следующего гостевого персонажа DLC, который появится в Street Fighter 6, Май Ширануи из Fatal Fury.

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