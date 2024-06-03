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Сотни жертв и что это было: 35 лет исполнилось со дня крупнейшей железнодорожной катастрофы в истории СССР и России

Сотни жертв и что это было: 35 лет исполнилось со дня крупнейшей железнодорожной катастрофы в истории СССР и России

Сотни жертв и что это было: 35 лет исполнилось со дня крупнейшей железнодорожной катастрофы в истории СССР и России3 июня 1989 года в Башкирии, на перегоне Аша - Улу - Теляк, произошла крупнейшая в истории России и СССР железнодорожная катастрофа.

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