Сотни жертв и что это было: 35 лет исполнилось со дня крупнейшей железнодорожной катастрофы в истории СССР и России

Сотни жертв и что это было: 35 лет исполнилось со дня крупнейшей железнодорожной катастрофы в истории СССР и России3 июня 1989 года в Башкирии, на перегоне Аша - Улу - Теляк, произошла крупнейшая в истории России и СССР железнодорожная катастрофа.