СМИ: министр обороны Израиля объявил о введении режима ЧС на 48 часов

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов после того, как израильские военные утром нанесли превентивные удары по целям шиитского движения «Хезболлах» на территории Ливана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии