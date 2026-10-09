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Новости Липецка

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В Липцеце суд ужесточил наказание за взятку в миллион долларов

В Липцеце суд ужесточил наказание за взятку в миллион долларов

Штраф в 1 млн долларов каждому – в Липецке суд ужесточил приговор по делу о рекордной взятке.Липецкий областной суд ужесточил наказание Роману Шевырину и адвокату Сергею Конончуку по делу о взятке в размере 1 млн долларов.

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